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Улицу Маяковского в Брянске отремонтируют по новому нацпроекту

2025, 16 мая 14:29 Общество
Улицу Маяковского в Брянске отремонтируют по новому нацпроекту
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Улицу Маяковского в Брянске отремонтируют по новому нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог. 

 

По национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2025 году стартует капремонт улицы Маяковского в Бежицком районе Брянска. Подрядчик приведёт в порядок 3,2 километра дороги. Рабочие отремонтируют водопропускные трубы, уложат новое асфальтобетонное покрытие и построят  тротуары. Также на улице появится новое наружное электроосвещение. 

Для безопасности на проезжей части подрядчик сделает искусственную неровность. В завершении на дорогу  нанесут дорожную разметку термопластиком со световозвращающими элементами. 

Капремонт планируют завершить в 2026 году.

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