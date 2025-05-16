Улицу Маяковского в Брянске отремонтируют по новому нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

По национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2025 году стартует капремонт улицы Маяковского в Бежицком районе Брянска. Подрядчик приведёт в порядок 3,2 километра дороги. Рабочие отремонтируют водопропускные трубы, уложат новое асфальтобетонное покрытие и построят тротуары. Также на улице появится новое наружное электроосвещение.

Для безопасности на проезжей части подрядчик сделает искусственную неровность. В завершении на дорогу нанесут дорожную разметку термопластиком со световозвращающими элементами.

Капремонт планируют завершить в 2026 году.