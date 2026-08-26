Улицу Спартаковскую отремонтировали в Брянске по нацпроекту

2026, 26 августа 12:47

Улицу Спартаковскую отремонтировали в Брянске по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Советском районе завершился капитальный ремонт улицы Спартаковской. Подрядная организация ООО СК «Стройгрупп» обновила 2,4 километра дороги. Магистраль ведёт к корпусу № 2 филиала Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. Также на улице Спартаковской расположены школа №6 и Брянский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД.

Специалисты отремонтировали наружные инженерные сети, уложили новое двухслойное асфальтобетонное покрытие и построили тротуары.Также на улице появилось пешеходное ограждение и новые светофоры. Рядом со школой обустроена искусственная неровность. В завершении ремонта рабочие нанесли разметку термопластиком со световозвращающими элементами и установили дорожные знаки.

Ремонт провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».