Улицу XXII Съезда КПСС полностью обновят в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Бежицком районе Брянска продолжается капитальный ремонт улицы XXII Съезда КПСС. Подрядная организация «Брянское «ППЖТ»» обновляет участок от улицы III Интернационала до улицы Ульянова. Несколько лет назад ремонт сделали от III Интернационала до Литейной и от Кислородной до промзоны. Комплексное обновление магистрали завершится в этом году.

В настоящее время специалисты укладывают выравнивающий слой асфальта и корректируют высоту плит перекрытия коммуникационных колодцев. Кроме того, рабочие укладывают плитку на тротуарах. На улице XXII Съезда КПСС появятся три новых светофора и светодиодное освещение, а также павильоны на остановках общественного транспорта.

Работы проводят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».