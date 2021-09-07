Умер бывший председатель Брянского областного суда Иван Бобраков

Ветеран Великой Отечественной войны ушел из жизни в возрасте 98 лет.
5 сентября на 99-м году жизни скончался бывший председатель Брянского областного суда, старейший судья в почетной отставке, ветеран Великой Отечественной войны Иван Бобраков.
Иван Бобраков родился 11 июня 1923 года в селе Верхняя Гнилуша Верхне-Мамонского района Воронежской области. В октябре 1941 года был призван в ряды Красной Армии, служил в пехоте, а затем в артиллерийских войсках на японо-манчжурской границе, награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Японией», медалью Жукова и другим юбилейными медалями к памятным датам Великой Отечественной войны.
В 1954 году окончил Московскую юридическую школу Министерства Юстиции РСФСР, а в 1957 году был избран народным судьей Гордеевского района Брянской области.
В 1963 году, по окончании Всесоюзного юридического заочного института, стал судьей и членом президиума Брянского областного суда. С марта 1971 по февраль 1972 года занимал должность заместителя начальника отдела юстиции Брянского облисполкома, после чего был назначен заместителем председателя Брянского областного суда, а в марте 1973 года избран его председателем.
На счету Ивана Бобракова – медаль «За доблестный труд», медаль Судебного департамента при Верховном суде РФ «За безупречную службу», звание «Почетный ветеран Великой Отечественной войны Брянской области», почетные грамоты.
«В августе 1982 года Иван Михайлович ушел на пенсию, но остался целой эпохой в истории Брянского областного суда и в памяти каждого, кто имел честь трудиться рядом с ним. Выражаем искренние соболезнования всем родным Ивана Михайловича Бобракова, оставшегося для нас образцом величайшего мужества, проявленного в годы войны, примером достойного судьи и человека огромной силы духа», – отметили в Брянском областном суде.
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