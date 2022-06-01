Усадьба Толстого пришла в упадок в Красном Роге

Брянцы просят чиновников обратить на проблему внимание.
В Красном Роге Почепского района пришла в упадок усадьба писателя, поэта, драматурга, сатирика графа Алексея Константиновича Толстого. Фото разрухи, сделанные в усадьбе спустя пять лет после пышного празднования 200-летия со дня рождения Толстого, опубликованы в соцсетях.
«Что сотворили с усадьбой А. К. Толстого?» – недоумевает автор снимков.
«Как пансионат закрыли, так никому усадьба и не нужна. Тлен и разруха», – пишут брянцы.
Жители региона также отмечают, что та же участь постигла и другие объекты культурного наследия региона, и просят чиновников обратить на проблему внимание.
«К сожалению, в таком состоянии у нас 90% исторического наследия. Все купели Брянска и Брянской области в запущенном состоянии, усадьба в Ляличах, усадьба Тенишевых, соборы и храмы», – отмечают они.
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