В 12 детских садах Брянска отремонтировали кровли

В 12 из 15 детских садах Брянска отремонтировали кровли. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Брянске продолжается капремонт крыш детских садов. В этом году кровли приведут в порядок в 15 учреждениях. В 12 из них работы уже завершились. Рабочие уложили вместо старого шифера металлочерепицу, а рубероид заменили на полимерную мембрану. На ремонт выделили почти 22 млн рублей.

Так, новое покрытие уложили в детском саду №115 «Ладушки» в Советском районе.

«Ремонт крыши для нас стал долгожданным событием. В следующем году садику исполняется 50 лет. До этого плановый ремонт кровли у нас проводился в 2016 году, после — по мере необходимости. Однако старое покрытие все же давало о себе знать, в нескольких группах на потолках были протечки. Надеемся, что новая кровля прослужит долгие годы. Подрядчик «Формат» справился в срок», — уточнила заведующая детским садом №115 «Ладушки» Татьяна Валевач.

За несколько недель рабочие уложили более 1 100 квадратных метров полимерной мембраны. Также специалисты оцинковали края парапетов, установили водосточные воронки и трубы вентиляции. Подрядчик дал на мембранное покрытие пятилетнюю гарантию.