В Брянск прибыл пятый троллейбус из новой партии

В Брянск прибыл пятый красный троллейбус производства вологодского предприятия «Транс-Альфа» из 36, которые завод должен поставить в город по условиям контракта.

По информации пресс-службы Брянской городской администрации, до конца года город должен получить еще 12 машин и осташиеся 19 — на протяжении 1 квартала 2023 года.

От другого завода 64 машины ожидаются от ООО «ПК Транспортные системы» в Энгельсе. Они приобретаются в лизинг. Первые 14 машин должны быть в Брянске к декабрю.

Ранее вологодский завод сорвал изначальные сроки поставок, что едва не стало причиной расторжения контракта. Однако городские власти и руководство предприятий смогли договориться о новом графике.