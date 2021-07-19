В Брянске автобус № 103 продлят до железнодорожного вокзала (РАСПИСАНИЕ)

За первое полугодие в Смоленском регионе МЖД не зафиксировано ни одного ДТП на переездах С начала 2021 года на железнодорожных переездах Смоленского региона Московской железной дороги не зафиксировано ни одного дорожно-транспортного происшествия (за аналогичный период 2020 года – одно ДТП). Для предупреждения дорожно-транспортных происшествий железнодорожники ведут комплексную работу: капитальный и текущий ремонт железнодорожных переездов, оборудование дополнительными устройствами безопасности, совместные с ГИБДД рейды и разъяснительная работа с водителями. Так, в

Количество случаев незаконного вмешательства в деятельность железнодорожного транспорта на МЖД за полгода 2021 года снизилось на 5% В 1 полугодии 2021 года на Московской железной дороге зарегистрировано 220 противоправных действий в отношении объектов железнодорожного транспорта, что на 5% меньше, чем за тот же период прошлого года. Кроме того, на объектах железнодорожной инфраструктуры обнаружено 46 оставленных без присмотра предмета. Это в 8 раз меньше, чем в 2020 году. МЖД напоминает, забытые вещи создают

Несколько часов огнеборцы боролись с пожаром в деревне Тюхово 17 июля в седьмом часу вечера в деревне Тюхово Новодугинского района произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области. Житель одного из частных домов в деревне Тюхово Новодугинского района занимался делами, как вдруг услышал странные хлопки с соседнего участка, который принадлежит его отцу. Он побежал туда и увидел как из дома валит густой

В Смоленске из пожара спасли женщину Вечером 17 июля на улице Дзержинского в Смоленске произошел пожар, из которого спасли человека. О случившемся рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области. Жительница одной из квартир пятиэтажного дома почувствовала едкий запах дыма. Поняв, что что-то не так, она заглянула к соседке. Войдя в комнату, женщина увидела, что пламенем охвачен телевизор и побежала

Билеты в вагоны с местами для сидения поездов №731/732, 735/736, 743/744 сообщением Москва-Смоленск можно приобрести по специальному тарифу Федеральная пассажирская компания (АО «ФПК» – дочернее общество ОАО «РЖД») предлагает пассажирам воспользоваться акцией при покупке билетов на поезда №731/732, 735/736, 743/744 сообщением Москва-Смоленск. Так, до 29 июля можно приобрести билеты в вагоны с местами для сидения 2 класса поездов №731/732, 735/736 сообщением Москва-Смоленск по специальному тарифу 650 руб. и поезда №743/744 по специальному тарифу