С 1 июля брянцы смогут получать полисы ОМС в виде штрихкода

Изменения предусмотрены федеральным законом.

С 1 июля брянцы смогут получать полисы обязательного медицинского страхования в виде штрихкода.

Изменения предусмотрены федеральным законом, внесшим целый ряд поправок в закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».

Так, с 1 июля полис ОМС на бумажном носителе будет выдаваться только по желанию застрахованного. Получить полис ОМС можно путем подачи заявления через единый портал «Госуслуги».

При обращении в медицинские организации либо при вызове скорой помощи можно будет на выбор предъявить либо бумажный вариант полиса, либо только документ, подтверждающий личность. В последнем случае сведения о пациенте автоматически сверят с данными из единого регистра застрахованных лиц.

Оба вида полисов будут выдаваться застрахованному или его представителю в день подачи соответствующего заявления.