В Брянске комиссия забраковала ремонт улицы Пушкина

На улице Пушкина в Володарском районе Брянска состоялось выездное заседание по приему ремонта ее участка от улицы Никитина до улицы Академика Королева, который был начат еще в прошлом году.

Как сообщает Брянская городская администрация, подрядчик обновил тротуары, обустроил заездные карманы, установил вдоль участка светофоры и светодиодное освещение.

Однако были выявлены и недостатки, которые принять работу не позволили. Подрядчик не убрал строительный мусор и не привел в порядок дорожные знаки. А установленные им пандусы не отвечают требованиям по высоте.

Нарекания городский властей вызвало также то, что подрядчик сорвал сроки ремонта.