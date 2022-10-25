В Брянске начали строить дом для отселенцев из аварийного жилья

В Бежицком районе Брянска началось строительство пятиэтажки, все 138 квартир в которой будут предоставлены переселенцам из аварийного жилья.

Как сообщает мэрия, в кирпичном доме проектом предусмотрены 104 однокомнатных, 30 двухкомнатных и одна трехкомнатная квартиры.

Во все въедут брянцы из 34 домов, которые были признаны аварийными и подлежащими сносу.

Сейчас подрядчик почти закончил устраивать фундамент — работы выполнены на 90%. Затем строители начнут возведить стены.

С 2019 года в Брянске из аварийных домов общей площадью 11,31 тыс. м² переехали в новые квартиры 703 человека.