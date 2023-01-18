В Брянске наградили УК за оформление дворов

Представителей управляющих компаний наградили за оформление домов и дворов к новогодним праздникам.

Итоги конкурса «Новогодняя сказка-2023» подвели в Советской районной администрации. Участники – управляющие организации. Они оформляли к Новому году дворы и многоквартирные дома. Коммунальщики устанавливали ёлки, вешали гирлянды на деревья и подъезды. Помогали украшать дома и жильцы.

Конкурсная комиссия разделила всех участников конкурса на три номинации «Новогодняя иллюминация», «Новогодний калейдоскоп» и «Новинка года». В первой победили УК «Легион», ООО «Кварц» и ООО УК «Комфортная среда». В номинации «Новогодний калейдоскоп» первыми стала УК «Гарант Комфорт». А в в третьей категории победили ООО «УК «Домовладение», ООО «СЭ САКС» и ООО «МИР». Приз зрительских симпатий достался ООО «КОН»

«Отрадно отметить и тот факт, что сократилось количество жалоб от населения, что говорит о растущем уровне взаимодействия с жильцами при решении возникающих проблем», — сказал, обращаясь к присутствующим, заместитель главы Советской районной администрации Валерий Рябцев.

Дипломы и ценные призы победителям вручили заместитель главы Советской районной администрации Валерий Рябцев и врио начальника Государственной жилищной инспекции Брянской области Оксана Калинина.