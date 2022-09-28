В Брянске незаконно снесли гараж инвалида

В Брянске Фокинский районный суд признал незаконным снос гаража, принадлежавшего пожилому брянцу с инвалидностью второй группы, и взыскал с городских властей более двухсот тысяч рублей компенсации его владельцу.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области, владелец гаража обратился с жалобой на снос в надзорное ведомство района.

Проверка показала, что участок, на котором стоял гараж, был выделен ему в бессрочное пользование в 1997 году. Но в горадминистрации. когда принимали решение о сносе, не проверили документы о собственности на землю.

Суд иск прокуратуры к городской администрации Брянска удовлетворил в полном объеме.