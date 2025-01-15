В Брянске обновят пять километров водопровода

В Брянске на проспекте Станке Димитрова обновят пять километров водопровода. Об этом сообщили в городской администрации.

На участке от технологического комплекса «Трубчевский» по проспекту Станке Димитрова до улицы Вали Сафроновой в Советском районе в Брянске обновляют водопровод. В настоящее время работы проходят в районе улицы Красноармейской, за ТЦ «Мельница».

Существующую систему построили ещё в 80–е годы прошлого века и свой ресурс она исчерпала. Подрядчик «Прогресс» из Белгорода проложит пять километров полиэтиленовых труб диаметром 500 мм. Срок их службы может достигать 50 лет.

Реконструкция повысит качество и надежность водоснабжения микрорайона на улицах Дуки, Бежицкая, Степная и Вали Сафроновой.