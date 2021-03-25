В Брянске остановку «Облсобес» переименовали в «Центр микрохирургии глаза»
Инициатором переименования стало ООО «Научно-клинический центр микрохирургии глаза».
В Советском районе Брянска переименовали остановку общественного транспорта.
Как сообщает группа «Брянский автобус» теперь остановка «Облсобес» по проспекту Станке Димитрова называется «Центр микрохирургии глаза».
Соответствующее постановление приняла городская администрация на основании обращения главы Брянска Марины Дбар. К Дбар, в свою очередь, обратилось ООО «Научно-клинический центр микрохирургии глаза».
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