Опубликован график отключения котельных в Брянске и области

«Брянсккоммунэнерго» приступает к профилактическим работам.

ГУП «Брянсккоммунэнерго» опубликовало график отключения котельных в летний период.

На предприятии отметили, что согласованные графики могут уточняться или переноситься. Все изменения оперативно отражаются на официальном сайте.

Ознакомиться с графиком профилактического ремонта – 2022 в Брянской области можно на сайте ГУП «Брянсккоммунэнерго».