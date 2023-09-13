В Брянске открылась выставка вышитых карт

В областном центре открыли выставку «Вышитые карты районов Брянской области». Об этом рассказали в региональном департаменте культуры.

Во Дворце культуры БМЗ Брянского областного методического центра «Народное творчество» открылась уникальная выставка «Вышитые карты районов Брянской области». Мероприятие приурочили к 80-й годовщине освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков.

В рамках проекта «Вышитая карта Брянской области» больше года свыше ста мастериц со всех уголков региона вышивали карты районов. Они украсили их символами и орнаментами со старинных рушников и элементов одежды. Итог представили на выставке.

Экспозиция бесплатная и будет работать до 12 октября.

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