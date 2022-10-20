В Брянске проходят Дни финансовой грамотности для подростков и взрослых

В Брянске с с 17 по 21 октября проводится акция «Дни финансовой грамотности» для всех возрастов.

На базе института повышения квалификации работников образования и губернаторского Дворца детского и юношеского творчества имени Юрия Гагарина проводится порядка двух десятков тренингов.

Взрослые и подростки учатся планировать бюджет, принимать финансовые решения, разумно экономить и распознавать риски.

Занятия для них проводят банковские работники, психологи, экономисты и педагоги.