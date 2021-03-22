В Брянске пустили маршрутку «Юрфак БГУ – Тиганово» (РАСПИСАНИЕ)

Движение в пробном режиме организовано с 22 марта.

С 22 марта для изучения пассажиропотока в Брянске запустили новый межмуниципальный маршрут «Деревня Тиганово – юридический факультет БГУ».

Схему движения новой маршрутки опубликовали в сообществе «Брянский автобус». Она будет курсировать по маршруту «Деревня Тиганово (остановка «Магазин») – улица Шоссейная – проспект Станке Димитрова – улица Пересвета – улица Красноармейская – проспект Ленина – улица Дуки – улица Бежицкая – улица Степная – юрфак БГУ.»

На маршруте задействованы шесть микроавтобусов пригородного перевозчика «Брянская автоколонна № 1403». Время работы – с 6.23 до 22.23. Номер маршруту присвоят после окончательного утверждения.

Брянцы могут воспользоваться Едиными социальными транспортными картами и оплатить поездку с помощью безналичного расчета.

Предварительное расписание маршрута:

Деревня Тиганово: 7:00, 7:20, 7:40, 8:00, 8:20, 8:40, 9:00 – до школы № 9, 9:20, 9:40 – до школы № 9, 10:00, 10:20 – до школы № 9, 10:40, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:40, 14:20, 15:20, 16:00, 16:40, 17:00, 17:20, 17:40, 18:00, 18:20, 18:40, 19:00 – до школы № 9, 19:20, 19:40 – до школы № 9, 20:00, 20:20 – до школы № 9, 20:40 – до школы № 9, 21:20 – до школы № 9, 22:00 – до школы № 9.

Юрфак БГУ: 8:00, 8:20, 8:40, 9:00, 9:20, 9:40, 10:20 – до автовокзала, 11:00 – до автовокзала, 11:40 – до автовокзала, 12:00, 12:40, 13:20, 14:00 – до автовокзала, 14:40 – до автовокзала, 15:20 – до автовокзала, 16:00, 16:20, 16:40, 17:00, 17:20, 17:40, 18:00, 18:20, 18:40, 19:00, 19:20, 19:40, 20:20, 21:00.

Укороченные рейсы из парка на маршрут (выполняются от остановки «Автовокзал»):

– на Тиганово: 6:23, 6:43, 7:03, 7:23, 7:43, 8:03, 10:23, 11:03, 11:43, 14:43, 15:23, 16:03;

– на юрфак БГУ: 15:26, 16:06, 16:46.

В автоколонне сообщили, что расписание пока не окончательное и будет подвергаться корректировкам.

Дополнительную информацию по маршруту можно получить у диспетчера автоколонны № 1403 по телефону (4832) 36-55-59 (доб. 4).