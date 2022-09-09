Пенсионерка пострадала в утреннем ДТП с маршруткой в Брянске

71-летняя пассажирка маршрутного такси получила ушибы в аварии в областном центре.

ДТП произошло в пятницу, 9 сентября, в 7 утра на улице Романа Брянского в районе дома 17.

47-летний водитель Toyota Camry при выезде со двора не пропустил микроавтобус Peugeot Boxer. Маршрутка от удара вылетела на встречную полосу и врезалась в забор.

В ДТП пострадала 71-летняя пассажирка микроавтобуса. Врачи диагностировали у женщины множественные ушибы, ссадины и парез гортани.

Полицейские устанавливают причины и обстоятельства происшествия.