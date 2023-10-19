Проезд в маршрутках Брянска подорожает

В маршрутных такси Брянска стоимость проезда вырастет до 30 тысяч рублей. Об этом сообщили в городской администрации.

В Брянске подорожает проезд в маршрутных такси. Это произойдёт 2 ноября.

О повышении цен частные перевозчики уведомили городскую администрацию. о подорожании предупредили маршруты №36, 43, 52, 59, 65. Билет будет стоить 30 рублей.