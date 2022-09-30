В Брянске сегодня ограничили парковку в районе Кургана Бессмертия

Сегодня в Брянске пройдет патриотический митинг, который организовывает региональное отделение ООД «Народный фронт «За Россию».

В связи с запланированным публичным мероприятием Брянская городская администрация ввела ограничения на парковку в центре Брянска.

По информации горадминистрации, они охватывают площадки возле площади Воинской Славы с роще «Соловьи» и у дома № 60 по улице Дуки.

После мероприятия будут выделены дополнительные автобусы и троллейбусы, чтобы развезти участников.