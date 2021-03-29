В Брянске сфотографировали разруху у образовательных учреждений

Территория у детсада, школы и двух колледжей в Бежицком районе утопает в мусоре и грязи.

В Брянске сфотографировали «сказочное детство» юных жителей Бежицкого района. Снимки, сделанные по улице Клубной, опубликованы в соцсетях.

«Сказочное детство: Дом пионеров по улице Клубной, 5. Дорога к школе № 12 имени Виноградова, к детскому саду № 56 «Медвежонок». А также к медицинскому и педагогическому колледжу. Все лучшее – детям!» – подписала фото их автор Александра Королева.

Местные жители рассказали, что в двух домах неподалеку в основном живут пожилые люди – мусорят же на Клубной сами школьники и студенты.

«Школьники постоянно кидают на дорогу мешки из-под чипсов, бумажки какие-то… Здесь всегда такая картина, весной после зимы видно, потом травой зарастет», – сообщают жители Бежицы.

«А дороги – как и везде», – подытоживают они.