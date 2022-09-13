Главу села Сосновка оштрафовали за отсутствие контейнера на кладбище

30 тысяч рублей штрафа назначил суд главе сельской администрации за отсутствие площадки для сбора мусора на кладбище.

Прокуратура Выгоничского района выявила нарушения при обращении с твердыми коммунальными отходами. На территории Сосновского сельского поселения вблизи деревни Переторги расположено кладбище. По СанПиН там должны быть площадки для сбора твердых коммунальных отходов. Но контейнеров на кладбище нет.

Прокуратура потребовала у главы сельской администрации нарушение устранить. А суд оштрафовал чиновника на 30 тысяч рублей.