В Брянске собирают деньги на пересадку почки для судьи федерации автоспорта

Брянцев просят перевести любую необременительную сумму.

В Брянске объявлен сбор средств на трансплантацию почки судье Брянской федерации автомобильного спорта Евгению Слепченко.

Как сообщили в федерации автоспорта, родные Евгения Слепченко уже связались с клиникой, готовой провести операцию, однако «финансовая составляющая пока не позволяет оплатить все в полном объеме».

Брянцев просят перевести любую необременительную для вас сумму на счет жены Евгения Слепченко. Сделать перевод можно на карту «Сбербанка» по номеру телефона +7 (910) 735-48-45 (Галина Анатольевна Слепченко).

«Любая сумма – это помощь и шаг навстречу скорейшему выздоровлению!» – отметили в Брянской федерации автомобильного спорта.