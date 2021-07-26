В Брянске собрали 19 тысяч рублей для онкобольной девочки

Благодаря пожертвованиям фонд «Ванечка» приобрел кварцевый облучатель.

Благодаря финансовой помощи брянцев благотворительный фонд «Ванечка» приобрел дорогостоящий медицинский прибор для очистки воздуха для маленькой Сумайи.

Как сообщили в фонде, за помощью обратилась мама девочки. Она рассказала, что два месяца назад ее дочь заболело – обследование выявило у нее онкологическое заболевание.

Сумайю госпитализировали в отделение онкогематологии и химиотерапии. После химиотерапии ее состояние улучшилось, она пошла на поправку. Сумайю выписали из больницы на небольшой перерыв, чтобы дать организму передышку.

Мама Сумайи была обеспокоена тем, что необходимо постоянно обеззараживать помещение в домашних условиях, чтобы приблизить домашнюю обстановку к больничной, поэтому обратилась в фонд с просьбой о приобретении кварца.

Рециркулятор дает ультрафиолетовое бактерицидное излучение, направленное на уничтожение вредных микроорганизмов в воздухе и на различных поверхностях. Также он снижает уровень распространения инфекционных заболеваний.

Благодаря пожертвованиям благотворительный фонд «Ванечка» приобрел для девочки облучатель-рециркулятор передвижного типа «РБ-18» стоимостью 19 тысяч рублей.

«Дорогие друзья, примите искренние слова благодарности за помощь и поддержку больным детям! Будьте здоровы!» – обратилась к брянцам директор фонда «Ванечка» Ирина Цыганкова.