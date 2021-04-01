В Брянске стартовала регистрация на Тотальный диктант-2021

Тотальный диктант-2021 состоится в Брянске уже 10 апреля.

Регистрация на акцию открылась 31 марта и продолжится до 9 апреля включительно.

В этом году Тотальный диктант написать можно на русском и английском языках. Регистрация необходима на оба варианта акции. На сайте диктанта можно зарегистрироваться на все три формата проведения:

офлайн в аудиториях;

онлайн через специальную форму на официальном сайте проекта;

в формате «#пишемдома» под трансляцию на totaldict.ru.

Регистрация доступна на сайте. Написать диктант можно теперь не только в Брянске, но и в Новозыбкове, Карачеве, Локте.

Про диктант на английском языке можно узнать на сайте.