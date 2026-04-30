Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
ЖКХ

2026, 30 апреля 17:33
Источник фото

В Брянске стартовало строительство дороги-дублёра улицы Карачижской. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

 

В Брянске реализуется масштабный инфраструктурный проект. Компания «Брянскавтодор» строит дублёр улицы Карачижской. Новая дорога будет иметь от четырёх до шести полос на разных участках, а длина превышает три километра.

Специалисты в настоящее время засыпают песком основания дороги, готовятся укладывать геотекстиль для укрепления дорожного сооружения. Вдоль берега Десны рабочие также делают насыпь и прокладывают двухметровые трубы для отвода ливневых вод. Специалисты газовой службы и электрики переносят коммуникации с территории строительства.

Строительство дублёра улицы Карачижской проводят по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». На это предусмотрено более 1 миллиарда 634 миллионов рублей.

Метки: , ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (15031) брянск (6925) ДТП (2736) ГИБДД (2284) прокуратура (2094) уголовное дело (2043) Александр Богомаз (1971) суд (1789) авария (1653) мчс (1536) коронавирус (1272) умвд (1063)