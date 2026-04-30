В Брянске стартовало строительство дороги-дублёра улицы Карачижской. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
В Брянске реализуется масштабный инфраструктурный проект. Компания «Брянскавтодор» строит дублёр улицы Карачижской. Новая дорога будет иметь от четырёх до шести полос на разных участках, а длина превышает три километра.
Специалисты в настоящее время засыпают песком основания дороги, готовятся укладывать геотекстиль для укрепления дорожного сооружения. Вдоль берега Десны рабочие также делают насыпь и прокладывают двухметровые трубы для отвода ливневых вод. Специалисты газовой службы и электрики переносят коммуникации с территории строительства.
Строительство дублёра улицы Карачижской проводят по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». На это предусмотрено более 1 миллиарда 634 миллионов рублей.