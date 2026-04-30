В Брянске стартовало строительство дороги-дублёра улицы Карачижской

2026, 30 апреля 17:33

В Брянске стартовало строительство дороги-дублёра улицы Карачижской. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Брянске реализуется масштабный инфраструктурный проект. Компания «Брянскавтодор» строит дублёр улицы Карачижской. Новая дорога будет иметь от четырёх до шести полос на разных участках, а длина превышает три километра.

Специалисты в настоящее время засыпают песком основания дороги, готовятся укладывать геотекстиль для укрепления дорожного сооружения. Вдоль берега Десны рабочие также делают насыпь и прокладывают двухметровые трубы для отвода ливневых вод. Специалисты газовой службы и электрики переносят коммуникации с территории строительства.

Строительство дублёра улицы Карачижской проводят по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». На это предусмотрено более 1 миллиарда 634 миллионов рублей.