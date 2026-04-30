2026, 30 апреля 10:36
30 команд участвовали в краеведческой игре в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

28 апреля в Володарском районе города Брянска прошла краеведческая игра «Город юный, город древний». В этом году тема квеста – «Начало Новостройки — посёлок фосфоритчиков».

На открытии в Есенинском сквере у Храма во имя Великомученника и Победоносца Георгия собрались 30 команд юных краеведов из школ и учреждений дополнительного образования. Их приветствовали глава администрации Володарского района Светлана Бледнова, замначальника управления образования горадминистрации Надежда Соколовская и замдиректора Фонда поддержки участников боевых действий СВО «Русский воин» Виктор Милошенко.

«Игра проводится уже 15 лет и пробуждает у школьников интерес к изучению истории и архитектуры родного города, стремление больше узнать о людях, оставивших добрый след в жизни областного центра, понять, как формировалось лицо современного Брянска», — рассказали специалисты городского Центра детского и юношеского туризма и экскурсий.

Маршрут игры прошёл по Новостройке и улице 2-я Мичурина. Победителем стала команда школы №26. Также на пьедестал почёта поднялись краеведы из образовательного комбината №59 и школы №66.

 

