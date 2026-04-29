Улицу Бондаренко в Брянске отремонтируют по нацпроекту

2026, 29 апреля 11:11

Улицу Бондаренко в Брянске отремонтируют по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В план ремонта по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году пошла улица Бондаренко в Советском районе Брянска. 560 метров дороги обновит подрядная организация ООО «Даниил Строй».

Специалисты отремонтируют наружные инженерные сети, уложат новое асфальтобетонное покрытие и построят тротуары. Часть пешеходных дорожек сделают из брусчатки. Также на улице сделают новое электроосвещение.

В завершении ремонта рабочие установят дорожные знаки и нанесут разметку термопластиком со световозвращающими элементами.