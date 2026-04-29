Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
ЖКХ

Улицу Бондаренко в Брянске отремонтируют по нацпроекту

2026, 29 апреля 11:11
Улицу Бондаренко в Брянске отремонтируют по нацпроекту
Источник фото

Улицу Бондаренко в Брянске отремонтируют по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог. 

 

В план ремонта по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году  пошла улица Бондаренко в Советском районе Брянска. 560 метров дороги обновит подрядная организация ООО «Даниил Строй».

Специалисты отремонтируют наружные инженерные сети, уложат новое асфальтобетонное покрытие и построят тротуары. Часть пешеходных дорожек сделают из брусчатки. Также на улице сделают новое электроосвещение.  

В завершении ремонта рабочие установят дорожные знаки и нанесут разметку термопластиком со световозвращающими элементами.

Метки: , ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (15009) брянск (6922) ДТП (2736) ГИБДД (2283) прокуратура (2093) уголовное дело (2042) Александр Богомаз (1970) суд (1789) авария (1653) мчс (1533) коронавирус (1272) умвд (1063)