В Брянске строители Славянского моста начали бетонирование его половин

На строительстве Славянского моста через Десну в центре Брянска подрядчик приступил к очередной стадии работ — бетонированию обеих половин. Как сообщает пресс-служба Брянской городской администрации, строители укладывают на них выравнивающий слой бетона и готовят цоколь для барьерного ограждения.

Идут работы и по созданию прилегающей инфраструктуры. Построена подпорная стенка, а благодаря ей настелена насыпь, которая обеспечила въезд на одну из половин моста. Прокладывается тротуар от пересечения улиц Горького и Калинина, уложена плитка. На другом берегу обустраиваются разворотные пути и прокладываются вдоль них лотки для отведения дождевой воды.

Мост станет частью дороги — защитной дамбы и свяжет ее с улицей Горького.