В Брянске водителей-пенсионеров просят выучить ПДД

По вине пожилых автомобилистов с начала года ранены пять человек.

Отдел ГИБДД по городу Брянску обратился к пожилым водителям с просьбой возобновить теоретические и практические навыки.

«Ежегодно с наступлением весеннего периода в Брянске отмечается всплеск дорожно-транспортных происшествий с участием водителей пенсионного возраста», – сообщили в Госавтоинспекции.

С начала 2021 года в Брянске четыре аварии с участием водителей в возрасте от 64 до 73 лет – пять человек получили травмы. Две такие аварии произошли на этой неделе.

В числе основных дорожных нарушений со стороны пенсионеров – несоблюдение очередности проезда перекрестков, неправильный выбор дистанции, нарушение правил проезда нерегулируемого пешеходного перехода.

Автоинспекторы просят водителей-пенсионеров освежить знания Правил дорожного движения и пройти дополнительное обучение с инструктором.