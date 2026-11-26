Брянский губернатор поручил проверить законность движения в очереди на землю многодетным семьям

2026, 26 ноября 20:07

Брянский губернатор поручил проверить законность движения в очереди на землю многодетным семьям. Об этом он сообщил в ходе прямой линии.

В Брянской области проходит прямая линия жителей с губернатором Егором Ковальчуком. К главе региона обратилась многодетная мама из Брянска. С 2019 года семья стоит в очереди на земельный участок и до сих пор не может его получить

Глава региона отметил, что с 2011 года количество семей в очереди на землю снизилось с 12 700 до около 2500. Также губернатор подчеркнул, что большая часть участков стоят пустующие или продаются, а значит мера поддержки не всегда достигает цели. Егор Ковальчук также поручил подключиться к вопросу прокуратуру, чтобы убедиться законности движения в очереди, а при выявлении нарушений, применять жёсткие меры ответственности.