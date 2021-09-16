В Брянске вручили ключи от квартир детям-сиротам

В Брянске накануне Дня города, который будет отмечаться завтра, прошла церемония вручения ключей от квартир детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей.

Как сообщил в Инстаграм губернатор Александр Богомаз, в этот раз ключи вручили 38 сиротам.

Всего же за шесть лет в Брянской области обеспечены жильем 1785 детей-сирот и оставшихся без попечения родителей.

«У этих ребят по различным причинам судьба сложилась так, что они остались без самых близких людей-родителей. Но рядом с ними всегда было и есть государство и наш президент Владимир Владимирович Путин. Это их первое жилье, и я уверен, что в этих квартирах они создадут семьи, в них обязательно будет звучать детский смех, и всегда будет радость и благополучие!», — написал в соцсети Александр Богомаз.