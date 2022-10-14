В Брянске заработали кабинеты правовой помощи ветеранам

В Брянске состоялась презентация проекта «Правовая помощь ветеранам», который реализует Брянская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов за счет гранта Департамента внутренней политики Брянской области.
В рамках проекта пожилые брянцы будут получать бесплатную правовую помощь вплоть до представления интересов в судах.
Работать с ветеранами будут преподаватели юридических дисциплин брянского филиала РАНХиГС и студенты-старшекурсники юрфака. По словам зама директора филиала Марины Верхутиной, вуз не один год оказывает правовую помощь жителям региона в рамках проекта «Юридическая клиника» и готов использовать накопленный опыт в поддержку нового начинания.
Получить правовую помощь ветераны могут в здании своей областной общественной организации по понедельникам с 09:00 до 12:30.
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