В Брянске женщина спасла котенка от жестоких детей

В брянском приюте для кошек «Второй шанс» рассказали историю малышки, которая была к ним доставлена 150-й с начала года.

Трехмесячную кошечку, которую в приюте назвали Липкой, спасла от цыганских детей жительница областного центра.

Гуляя с собаками на Мамоновом поле в Володарском районе, брянчанка увидела цыганских детей семи-девяти лет, которые издевались над кошкой и от нечего делать топили животное в реке. Когда женщина накричала на них, они убежали, бросив котенка в кусты.

Женщина подобрала кошку и отнесла в приют.

Его сотрудники обещают вылечить и стеризиловать животное и надеются пристроить в семью.