В Брянской области оценили в 80% готовность к зиме федеральных дорожников

В 80% оценило готовность к зиме федеральных дорожников Брянщины управление дороги Москва — Бобруйск.

Как сообщает его пресс-служба, для расчистки трасс от снега на Брянщине, а также в Калуге, Смоленске и Орле задействуют более 300 единиц спецтехники.

Заготовлено также более 20 тысяч тонн соли и песко-соляной смеси, которые прошли все лабораторные исследования, подтвердившие, что опасности для окружающей среды они не представляют.