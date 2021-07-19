В Брянской области сократилось число пожаров

Об устойчивой тенденции сообщил главный государственный пожарный инспектор региона.

В Брянской области зафиксировали устойчивую тенденцию к снижению количества возгораний. Как сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Брянской области – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Николай Яньков, за пять лет число пожаров сократилось на 13%.

«С начала года в Брянской области произошло 2696 пожаров – снижение также на 13% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, при которых спасено 86 человек», – отметил Яньков.