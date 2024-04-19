В брянской семье родилась вторая двойня

В семье Новиковых из Брянска родилась вторая двойня. Об этом рассказали в региональном управлении ЗАГС.

В отделе ЗАГС Бежицкого района Брянска зарегистрировали рождение «королевской» двойни. Такой подарок судьба преподнесла Сергею и Оксане Новиковым. Малышей они Александр и Анна.

Это уже вторая двойня в семье Новиковых. Двойняшкам Анастасии и Виктории уже исполнилось восемь лет.

Руководство отдела ЗАГС и представитель районной администрации поздравили отца и вручили ему подарки для детей.