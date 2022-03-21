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В брянском магазине офисная бумага подорожала в 4 раза

2022, 21 марта 13:50 Общество
В брянском магазине офисная бумага подорожала в 4 раза
Источник фото

Самая дешёвая упаковка стоит 1000 рублей.

В брянском магазине офисная бумага подорожала в 4 раза. Цены запечатлел на видео покупатель и выложил в соцсетях.

Самая дорогая упаковка стоит 1829 рублей. При покупке от двух штук цена снижается до 1463 рублей. Самая дешёвая стоит 989 рублей. От двух пачек можно купить за 791 рубль.

В комментариях подписчики отмечают, что стоимость изменилась в связи с использованием иностранного отбеливателя. Также жители сообщают, что в других магазинах есть бумага по 300 рублей за упаковку.

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