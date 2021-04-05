В Брянском зоопарке определили пол новорожденного кенгуру (ВИДЕО)

Объявлен конкурс на выбор клички нового обитателя зоопарка.

В зоопарке Брянска смогли определить пол кенгуру, появившегося на свет в 2021 году. Как сообщили в зоопарке, новорожденный оказался самцом.

В этой связи зоопарк объявил конкурс на выбор клички для животного.

Брянцы активно откликнулись на объявление и предлагают такие клички, как Брянчик, Грэй, Джокер, Саня, Ваня и другие.