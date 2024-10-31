В центре Брянска ограничат движение транспорта в День народного единства. Об этом сообщили в городской администрации.

В Советском районе областного центра 4 ноября ограничат движение и парковку машин. С 9 часов утра перекроют дороги по улице Емлютина от проспекта Ленина до дома №1–а по улице Грибоедова. Ограничения будут действовать до окончания мероприятия в честь Дня народного единства.