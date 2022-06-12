В День России в Брянске прошел концерт силовиков

Впереди – концерт «Виват, Россия!» и праздничный автопробег.

В полдень 12 июня на площади Воинской славы открылся праздничный концерт силовых ведомств «Единый духом российский народ». Участие в нем приняли исполнители и творческие коллективы МЧС, УМВД, УФСИН, Росгвардии и пограничной службы.

В рамках праздничной программы наградили дипломантов Всероссийского конкурса чтецов и патриотической песни «Пробуждая сердца». Конкурс посвящен памяти народного артиста Советского Союза Василия Ланового. В этом году призерами конкурса стали восемь представителей Брянской области.

Во время концерта прозвучало более десятка песен. В завершение праздничной программы на сцену вышел оркестр Росгвардии. Концерт длился более часа.

В 17.00 на площади Партизан начнется концерт «Виват, Россия!» Брянского губернаторского симфонического оркестра. В 18.00 от ТЦ «Линия-2» в Фокинском районе стартует праздничный автопробег. Здесь же пройдет концерт творческих коллективов.

В 18.30 в парке на Кургане Бессмертия выступит Брянский городской академический хор с концертной программой «Пою тебе, моя Россия».