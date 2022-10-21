В Климовском районе открыли мемориальную доску

В Климовском районе прошло открытие мемориальной доски на стене школы села Ломаковская Буда в память погибшего в ходе спецоперации в Украине ее выпускника Максима Сараквашина.

Право открытия доски предоставили его вдове.

Максим Сараквашин погиб 13 марта под Изюмом. Посмертно его наградили орденом Мужества.

В церемонии участвовали ученики, педагоги, односельчане погибшего, его близкие и чиновники и депутаты.