В Ковшовку от вокзала запустят автобус
В посёлок Ковшовка от брянского вокзала будет ходить автобус. Об этом сообщили в городской администрации.
С 17 января по рабочим дням по маршруту №13К «Брянск-II – п. Ковшовка» будут курсировать автобусы. Отправляться они будут каждые полчаса.
Время отправления от конечных пунктов:
- «Брянск-2»: 6.45, 7.15, 7.45, 8.42, 9.14, 9.43, 10.11, 10.46, 11.14, 12.14, 12.44, 13.14, 13.44, 14.14, 14.44, 15.14, 16.14, 16.44, 17.14, 17.44.
- «п. Ковшовка»: 7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 9.30, 9.57, 10.30, 11.00, 11.30, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.30, 17.00, 17.30, 18.10.
Также в горадминистрации обсудили оптимизацию графиков движения маршрутных такси №3.1 и №3.2. Перевозчиков просят установить четкое расписание в вечерние и утренние часы, чтобы жители могли планировать поездки.
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