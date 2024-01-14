В многоэтажки Брянск прорвало трубы отопления
В подвале многоэтажки в Брянске прорвало трубы отопления. Об этом сообщили в городской администрации.
В доме по улице 3-го Июля, 16а многоквартирного дома прорвало трубы отопления. Очевидцы сообщили об обильном паре из подвала.
Специалисты «Брянсккоммунэнерго» выяснили, что на сетях отопления произошла утечка. Предприятие решило заняться ремонтом в воскресенье. Для этого потребуется отключить тепло в 12 домах. А 14 января в регионе прогнозируется потепление.
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