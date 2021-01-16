В небе над Брянщиной прошли уникальные полеты

Транспортный самолет Ан-124 считается самым большим в мире и способен передвигаться со средней скоростью 500 км. в час.

Пилоты блестяще справились с полетным заданием — несмотря на осадки, сильные порывы ветра и низкую облачность отработали его на отлично.

Одновременный полет такого количество тяжелых самолетов в сложных метеоусловиях, как отмечают в Минобороны, состоялся впервые в истории.

В небе над Брянщиной летчики Сещинского и Тверского авиаполков провели на высоте четырех тысяч метров уникальный тренировочный полет военно-транспортных самолетов Ан-124 «Руслан».

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