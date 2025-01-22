В новом Дворце зимних видов спорта Брянска строители начали отделку помещений

В новом Дворце зимних видов спорта в Фокинском районе Брянска строители начали отделку помещений. Об этом сообщили в городской администрации.

В Фокинском районе Брянска в микрорайоне «Орловский» продолжается строительство Дворца зимних видов спорта, площадью 3 700 квадратных метров. Основной этап работ на объекте практически завершен. Подрядчик закончил внутренние штукатурные работы, залил бетоном чашу ледовой арены, построил котельную и смонтировал холодильное оборудование для катка.

«На этой неделе во Дворце начинают работать бригада маляров и специалисты по укладке кафеля. До марта они должны полностью покрасить стены и уложить плитку в административной части здания. На объекте проложена электрическая сеть, сделаны системы отопления, водопровода, канализации. В ближайшее время всё это будем подключать к городским сетям», — уточнил прораб Лев Гуров.

Чтобы грунтовые воды не мешали строителям, территорию подняли от уровня земли на два метра с помощью песчаной насыпи. Грунт должен устояться несколько месяцев. После этого территорию вокруг здания специалисты благоустроят.

Дворец зимних видов спорта строят в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Стоимость превышает 325 млн рублей.