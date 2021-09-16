В Новозыбкове отремонтировали музыкальную школу

За последнее время на Брянщине были отремонтированы восемь музыкальных школ и школ искусств. А до 2024 года планируется отремонтировать еще семь.

Клубная жизнь для тех, кому за… В Смоленской области продолжается работа по созданию «Клубов золотого возраста», которые предназначены для общения и культурного досуга ветеранов и пожилых людей. Согласно планам до конца года в регионе распахнут свои двери ещё 13 Клубов в Велижском, Глинковском, Дорогобужском, Духовщинском, Кардымовском, Краснинском, Новодугинском, Починковском, Сычёвском, Угранском, Хиславичском и Ярцевском районах, а также городе Десногорске. Помещения для

Не время грипповать! В Смоленской области набирает обороты прививочная кампания против COVID – десятки тысяч смолян сделали прививку, защитив себя и своих близких. С 1 сентября в регионе стартовала ещё одна прививочная кампания – против гриппа. Об этом сообщил губернатор Алексей Островский на своей страничке в соцсетях. По словам губернатора, на данный момент в регион поступило свыше 157

В тёплой обстановке Как в регионе готовятся к зиме? В Смоленске в рамках большого межведомственного совещания, которое прошло в режиме видеоконференцсвязи с участием губернатора Алексея Островского, обсудили ход подготовки объектов ЖКХ региона к отопительному сезону. В обсуждении участвовали начальники профильных департаментов и подведомственных структур, главы районов, представители ресурсоснабжающих организаций. Как подчеркнул Алексей Островский, за последние годы была проведена

Переезд 320 км в городе Сафоново Смоленской области будет закрыт для движения автотранспорта 25 и 27 сентября на время ремонтных работ 25 сентября с 10:00 до 18:00 и 27 сентября с 16:00 до 12:00 ночи для движения автомобилей будет закрыт железнодорожный переезд 320 км, расположенный около улицы Районная Подстанция города Сафоново. Это связано с проведением плановых ремонтно-путевых работ на участке Сафоново – Милохово, направленных на обеспечение безопасности движения автомобилей и поездов. В качестве альтернативного маршрута для

Дополнительный пассажирский поезд свяжет Смоленск и Москву в период ноябрьских праздников В период ноябрьских праздников в связи с увеличением спроса на поездки холдинг «РЖД» назначил дополнительный пассажирский поезд №205М/206М Москва – Смоленск. Из Москвы в Смоленск поезд отправится 3 ноября в 23:58. В обратном направлении – 7 ноября в 22:56. На маршруте предусмотрены остановки на станциях Ярцево, Сафоново, Издешково, Вязьма, Гагарин, Можайск. В праздничные дни ноября