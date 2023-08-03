В основание шестой опоры нового моста в Брянске забили 30 свай

В основание шестой опоры Славянского моста в Брянске рабочие забили 30 свай из 100. Об этом рассказали в городской администрации.

Подрядчик «Мостремстрой» приступил к строительству опоры №6 Славянского моста в Брянске — последней из трех русловых в реке Десне. Рабочие уже забили в основание опоры. 30 свай из 100. На стройплощадке хранятся около 50 железобетонных конструкций.

После этого строители приступят к бетонированиею ростверка, шести колонн и ригеля на них. Затем подрядчик закроет оба оставшихся пролета, уложив 36 балок. Потом технологическую площадку разберут и Десна вернется в прежние берега.

Длина Славянского моста составляет 270 метров. Он строится по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».